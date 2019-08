La fabrique des Brutes en blanc commence la première année - par MZ/MW

- Pour proposer d'autres modèles d'enseignement et de pratique du soin. Pour décortiquer ceux qui existent et qui mériteraient d'être révisés. Pour suggérer et partager d'autres repères - éthiques, pratiques, sensibles - avec les soignant.e.s d'aujourd'hui et de demain.





Qui peut contribuer ?

- Toute personne qui le désire et qui s'intéresse à la relation de soin, professionnelle ou spontanée.





Sous quelle forme ?

- Un article, un billet d'humeur, le compte-rendu d'un travail, un récit. Adressé aux soignant.e.s en formation - ou à toute personne qui se destine au soin. Pour transmettre une expérience.





Si vous voulez communiquer en privé avec l'animateur de ce blog ou proposer un texte, écrivez à :

ecoledessoignants/at/gmail.com







Créateur/modérateur/contributeur :

Marc Zaffran/Martin Winckler.